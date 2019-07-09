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09 липня 2019, вівторок, 06:30 16 Документ
Судова влада 2019-07-09T09:23:28+03:00
Українські Новини
Зарплата Холодницкого різко зросла на 100 тис. гривень

Зарплата Холодницкого різко зросла на 100 тис. гривень

Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого за червень порівняно з травнем збільшилася на більш, ніж 100 тис. гривень і становила 189 358 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 152 433 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, у травні зарплата Холодницького зменшилася одразу на 200 тис. гривень.

За квітень зарплата Назара Холодницького порівняно з березнем зросла на 100 тис. гривень і становила 280 тис. гривень.

Раніше Володимир Зеленський не пропонував Назару Холодницкому піти у відставку.

Тим часом Назар Холодницький в електронній декларації вказав "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тисяч євро і 160 тисяч доларів готівки за 2018 рік. Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень.

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