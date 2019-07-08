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08 липня 2019, понеділок, 19:50 19
Вибори 2019-07-08T20:09:15+03:00
Українські Новини
Екс-кандидат у депутати від "Слуги народу" заявила про погрози і незаконне виключенні зі списку

Екс-кандидат у депутати від "Слуги народу" заявила про погрози і незаконне виключенні зі списку

Олена Коробкова. Фото: facebook.com/ekorobkоva
Олена Коробкова. Фото: facebook.com/ekorobkоva

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова заявляє про незаконне виключення її зі списку партії "Слуга народу" кандидатів у депутати та погрози на адресу її родини.

Про це вона повідомила в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Шановні друзі, колеги! Зі ЗМІ ви дізналися, що я написала, нібито, заяву про виключення мене зі списку кандидатів в народні депутати ПП "Слуга народу". Так от, я ніяких заяв не писала. Написати заяву минулого датою я також не можу, а вчора на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним", - написала Коробкова.

Вона додала, що підтримує президента, його спроби змінити країну на краще, а також програму, з якою він йшов на вибори.

Однак вона додала, що не підтримує олігархів і корупційні ігри, в які намагаються грати деякі члени команди Президента.

"Після того, як мене запросили в команду президента як експерта та спеціаліста у фінансовій сфері, я дійсно повірила в те, що можливо змінити країну на краще. Але після моєї принципової позиції як експерта щодо Приватбанку, у гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинського і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейковими постами. Тільки незрозуміло, чого всі ці факти не були розкриті в 2015 році? Чого чекали? Відповідь - одна. Це все фейк! Далі почалося найголовніша боротьба, щоб забрати у мене найцінніше - мою 4-річну дочку. Це повна маніпуляція головним у моєму житті. Але і на цьому не зупинилися - почалися погрози мені, сім'ї і мого життя. Навіть у такому формулюванні: або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично! Тому я звертаюся до всіх з проханням захисту мене і моєї сім'ї!!! Я звертаюся до Президента, якому вірю, з проханням навести лад всередині партії і довести країні, що немає ніякого впливу олігархів на нього і рішення його команди! Я готова написати заяву, якщо мені про це скаже Президент!", - додала Коробкова.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня політична партія "Слуга народу" виключила 7 кандидатів зі списку у депутати Верховної Ради від партії.

Делегати з'їзду партії "Слуги народу" проголосували за виключення з виборчого списку в загальнодержавному окрузі семи осіб, двоє з яких звернулися до голови партії із заявою про виключення з переліку за власним бажанням: Баланюк Юрій Вікторович (№164) - за власним бажанням, Боярчук Роман Михайлович (№71), Витикач Віталій Вікторович (№177), Кавун Ольга Олександрівна (№78), Коробкова Олена Анатоліївна (№31) - за власним бажанням, Соколов Михайло Юрійович (№99), Рагімова Анастасія Борисівна (№170).

Тим часом кандидат у народні депутати України від партії "Слуга народу" у 169 округу Олександр Куницький, має подвійне громадянство - Ізраїлю та України, в липні 2015 року був депортований з території України за порушення прикордонного режиму.

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