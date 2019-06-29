Кандидата от "Слуги народа" Куницкого ранее депортировали из Украины как гражданина Израиля

Кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" по 169 округу Александр Куницкий, имеющий двойное гражданство - Израиля и Украины, в июле 2015 года был депортирован с территории Украины за нарушение пограничного режима. К тому же Куницкий многократно пересекал российско-украинскую границу именно по израильскому паспорту. Об этом сообщил народный депутат Андрей Денисенко на своей странице в Facebook, обнародовав фото израильского паспорта Куницкого с соответствующими отметками.

"В 169 избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некий Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой она баллотируется", - написал Денисенко.

По словам нардепа, сам Куницкий, который стал гражданином Израиля по закону "О возвращении", опровергает этот факт.

Кроме того, Куницкий многократно пересекал российско-украинскую границу именно по израильскому, а не по украинскому паспорту.

Только в марте-апреле этого года, в разгар президентских выборов, через пограничный переход Гоптовка в Харьковской области Куницкий совершил 8 переходов российско-украинской границы, добавил Денисенко.

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