Зеленський пообіцяв за місяць побудувати міст в Станиці Луганській

Президент Володимир Зеленський пообіцяв жителям Луганської області, що зруйнований міст в Станиці Луганській буде побудовано протягом місяця.\r\nПро це він повідомив під час брифінгу в рамках саміту "Україна - Європейський Союз", передають Українські Новини.\r\n"Щоб побудувати міст, щоб та сторона демонтувала бетонні укріплення. Вони сказали, що їм технічно потрібно 8-10 днів. Ми готові це зробити за 2-3 дні. Але це паралельний процес. Після того, що ми там побачили, ми будемо недовго чекати. Ми будемо чекати тиждень, максимум - 8 днів. Якщо не побачимо демонтаж з тієї сторони, то почнемо будувати міст. У нас є ідеї, як це швидко зробити. Ми пообіцяли людям, що протягом місяця побудуємо і вирішимо це питання", - сказав він.\r\nЗеленський додав, що будівництвом будуть займатися цивільні особи, а не військові.\r\nУ свою чергу Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що він менш оптимістичний.\r\n"Я підтримую такий позитивний спосіб мислення пана Президента. Мої надії більш обмежені, коли йдеться про інший бік контактної лінії", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна і ЄС підписали 5 фінансових угод на загальну суму 127 млн євро.\r\nТим часом Туск пообіцяв залишатися другом України, незалежно від того, ким стане в майбутньому.