Зеленський пообіцяв за місяць побудувати міст в Станиці Луганській

Президент Володимир Зеленський пообіцяв жителям Луганської області, що зруйнований міст в Станиці Луганській буде побудовано протягом місяця.

Про це він повідомив під час брифінгу в рамках саміту "Україна - Європейський Союз", передають Українські Новини.

"Щоб побудувати міст, щоб та сторона демонтувала бетонні укріплення. Вони сказали, що їм технічно потрібно 8-10 днів. Ми готові це зробити за 2-3 дні. Але це паралельний процес. Після того, що ми там побачили, ми будемо недовго чекати. Ми будемо чекати тиждень, максимум - 8 днів. Якщо не побачимо демонтаж з тієї сторони, то почнемо будувати міст. У нас є ідеї, як це швидко зробити. Ми пообіцяли людям, що протягом місяця побудуємо і вирішимо це питання", - сказав він.

Зеленський додав, що будівництвом будуть займатися цивільні особи, а не військові.

У свою чергу Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що він менш оптимістичний.

"Я підтримую такий позитивний спосіб мислення пана Президента. Мої надії більш обмежені, коли йдеться про інший бік контактної лінії", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і ЄС підписали 5 фінансових угод на загальну суму 127 млн євро.

Тим часом Туск пообіцяв залишатися другом України, незалежно від того, ким стане в майбутньому.