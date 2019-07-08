подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 14:31 411
Политика 2019-07-08T14:31:46+03:00
Українські Новини
Туск пообещал оставаться другом Украины, вне зависимости от того, кем станет в будущем

Туск пообещал оставаться другом Украины, вне зависимости от того, кем станет в будущем

Президент Европейского Совета Дональд Туск на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом, заявил, что останется другом Украины после ухода с должности главы Евросовета, передают Українські Новини.

"Это, наверное, мой последний визит в Украину в качестве главы Европейского Совета. Я горжусь тем, что имел возможность работать с вами в контексте наших общих интересов и ценностей. Я буду оставаться вашим другом и союзником независимо от того, кем я буду в будущем",- сказал Туск..

По его словам, все эти годы он пытался поддержать Украину в Европе, а Европу - в Украине.

"Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Извините меня, друзья", - добавил он.

По его словам, многие в Брюсселе смотрели на него как на "проукраинского маньяка", и он этим очень гордится.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник в Украине проходит 21-й саммит "Украина - ЕС".

В нем примут участие президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также высокий представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Ранее Европейский Совет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Он вступит в должность 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Украину приедут Туск, Могерини, Юнкер и Хан на саммит "Украина - ЕС".

Ранее Порошенко наградил Президента Евросовета Туска орденом Ярослава Мудрого.

Больше новостей о: Дональд Туск Европейский Совет

Архив
Новости
Зеленский уволил первого зампреда АМКУ Нижник без объяснения причин 15:48
ГБР начало расследование против следователей ГПУ по делу о покушении на Януковича 15:48 Документ
Зеленский отменил возможность замещения военными должности министра обороны 15:45
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Украинцы больше доверяют депозитам, а не ОВГЗ, - банкиры 15:30
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
ДТП на проспекте Победы. Скриншот видео.
В Киеве возле Нивок произошло смертельное ДТП 18:44
больше новостей
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане 17:29
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok