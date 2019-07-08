Туск пообещал оставаться другом Украины, вне зависимости от того, кем станет в будущем

Президент Европейского Совета Дональд Туск на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом, заявил, что останется другом Украины после ухода с должности главы Евросовета, передают Українські Новини.\r\n"Это, наверное, мой последний визит в Украину в качестве главы Европейского Совета. Я горжусь тем, что имел возможность работать с вами в контексте наших общих интересов и ценностей. Я буду оставаться вашим другом и союзником независимо от того, кем я буду в будущем",- сказал Туск..\r\nПо его словам, все эти годы он пытался поддержать Украину в Европе, а Европу - в Украине.\r\n"Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Извините меня, друзья", - добавил он.\r\nПо его словам, многие в Брюсселе смотрели на него как на "проукраинского маньяка", и он этим очень гордится.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник в Украине проходит 21-й саммит "Украина - ЕС".\r\nВ нем примут участие президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также высокий представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.\r\nРанее Европейский Совет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.\r\nОн вступит в должность 1 декабря.\r\nРанее сообщалось, что в Украину приедут Туск, Могерини, Юнкер и Хан на саммит "Украина - ЕС".\r\nРанее Порошенко наградил Президента Евросовета Туска орденом Ярослава Мудрого.