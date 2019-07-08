Туск пообещал оставаться другом Украины, вне зависимости от того, кем станет в будущем

Президент Европейского Совета Дональд Туск на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом, заявил, что останется другом Украины после ухода с должности главы Евросовета, передают Українські Новини.

"Это, наверное, мой последний визит в Украину в качестве главы Европейского Совета. Я горжусь тем, что имел возможность работать с вами в контексте наших общих интересов и ценностей. Я буду оставаться вашим другом и союзником независимо от того, кем я буду в будущем",- сказал Туск..

По его словам, все эти годы он пытался поддержать Украину в Европе, а Европу - в Украине.

"Я делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу. Не все удалось, не всегда я был таким эффективным, как хотел. Извините меня, друзья", - добавил он.

По его словам, многие в Брюсселе смотрели на него как на "проукраинского маньяка", и он этим очень гордится.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник в Украине проходит 21-й саммит "Украина - ЕС".

В нем примут участие президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также высокий представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Ранее Европейский Совет избрал своим президентом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Он вступит в должность 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Украину приедут Туск, Могерини, Юнкер и Хан на саммит "Украина - ЕС".

Ранее Порошенко наградил Президента Евросовета Туска орденом Ярослава Мудрого.