Янукович святкує 69-річчя у вигнанні

Сьогодні, 9 липня, виповнюється 69 років четвертому Президенту України Віктору Януковичу (2010-2014 рік), якого чекають в суді на засідання 15 липня,

Янукович народився у 1950 році в селищі Жуківка (Донеччина).

Екс-Президент визнаний Верховною Радою таким, що самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень. 4 лютого 2015 Янукович символічно був позбавлений звання Президента України (яке залишається за колишніми Президентами). За відповідний законопроект № 1883 проголосував 281 народний депутат.

Крім того, Янукович володів величезним маєтком "Межигір'я". 23 лютого 2014 Верховна Рада прийняла постанову про передачу "Межигір'я" до державної власності. З 22 лютого територія Межигір'я відкрита для відвідування. За 2 дні його відвідало кілька тисяч людей, яких вразила розкіш маєтку. Одним з найбільш відвідуваних місць стала сауна із золотим біде.

12 січня 2015 був оголошений у розшук Інтерполом, але 21 липня 2015 Інтерпол припинив розшук, у зв'язку з поданням Януковичем скарги.

24 січня 2019 визнаний винним у державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни, за що зараз засуджений на 13 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, у Генпрокуратурі зраділи бажанню Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.

Також захист Януковича вимагає від генпрокурора оприлюднити докази щодо справи про вбивства на Євромайдані і зняти звинувачення зі свого підзахисного.