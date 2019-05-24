подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 14:43 790 Документ
Судебная власть 2019-05-24T23:15:04+03:00
Українські Новини
Защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать доказательства по делу об убийствах на Евромайдане и сня

Защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать доказательства по делу об убийствах на Евромайдане и снять обвинения со своего подзащитного

Виталий Сердюк. Фото: facebook.com
Виталий Сердюк. Фото: facebook.com

Адвокаты бывшего Президента Украины Виктора Януковича обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане Независимости в феврале 2014 года, засекреченные решения о конфискации 1,5 млрд долларов США якобы Виктора Януковича, а также снять со своего подзащитного все обвинения по всем уголовным делам.

Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения "Авар Лекс", которое обеспечивает защиту Януковича.

"Что мы имеем спустя 5 лет "следствия"? Виктор Янукович не является обвиняемым ни в одном уголовном деле. Против него нет ни единого приговора, вступившего в законную силу. Интерпол удалил информацию о нем из своих баз данных в связи с политическим характером уголовного преследования. Санкции Европейского Союза 2014 года признаны незаконными, а последующие – в процессе обжалования, Европейская комиссия и власти Швейцарии официально заявили, что средств Януковича и членов его семьи нет, ни одна страна мира не подтвердила наличие каких-либо активов четвертого президента на ее территории" - отметил адвокат Виталий Сердюк.

По словам адвоката, все данные против Виктора Януковича Генеральной прокуратурой Украины тщательно фальсифицировались с использованием как личных связей генпрокурора с Петром Порошенко, так и давления на судебную и правоохранительную систему, на свидетелей.

По мнению Сердюка, Генпрокуратура на протяжении 5 лет открыто манипулирует общественным сознанием и продоставляет обществу фальсифицированную информацию.

Адвокат напомнил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов США якобы Януковича и в обнародовании доказательств защиты Виктора Януковича – отказано.

Также было отказано и в допросе граждан Грузии К. Нергадзе, О. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе, Г. Бежиташвили, которые, по мнению защиты, были очевидцами стрельбы по митингующим и правоохранителям на Майдане в 2014 году.

"Мы требуем от генпрокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюсти Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную генпрокурором в отношении Виктора Януковича", - подчеркнул Сердюк.

Больше новостей о: Виктор Янукович Генеральная прокуратура Украины Виталий Сердюк Адвокаты Виктора Януковича Юрий Луценко

Архив
Новости
ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады 23:36
Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана 23:10
Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина 22:38
Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ 22:09
В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов 21:44
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины
Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok