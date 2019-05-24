Защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать доказательства по делу об убийствах на Евромайдане и снять обвинения со своего подзащитного

Защита Януковича требует от генпрокурора обнародовать доказательства по делу об убийствах на Евромайдане и сня

Адвокаты бывшего Президента Украины Виктора Януковича обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане Независимости в феврале 2014 года, засекреченные решения о конфискации 1,5 млрд долларов США якобы Виктора Януковича, а также снять со своего подзащитного все обвинения по всем уголовным делам.

Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения "Авар Лекс", которое обеспечивает защиту Януковича.

"Что мы имеем спустя 5 лет "следствия"? Виктор Янукович не является обвиняемым ни в одном уголовном деле. Против него нет ни единого приговора, вступившего в законную силу. Интерпол удалил информацию о нем из своих баз данных в связи с политическим характером уголовного преследования. Санкции Европейского Союза 2014 года признаны незаконными, а последующие – в процессе обжалования, Европейская комиссия и власти Швейцарии официально заявили, что средств Януковича и членов его семьи нет, ни одна страна мира не подтвердила наличие каких-либо активов четвертого президента на ее территории" - отметил адвокат Виталий Сердюк.

По словам адвоката, все данные против Виктора Януковича Генеральной прокуратурой Украины тщательно фальсифицировались с использованием как личных связей генпрокурора с Петром Порошенко, так и давления на судебную и правоохранительную систему, на свидетелей.

По мнению Сердюка, Генпрокуратура на протяжении 5 лет открыто манипулирует общественным сознанием и продоставляет обществу фальсифицированную информацию.

Адвокат напомнил, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов США якобы Януковича и в обнародовании доказательств защиты Виктора Януковича – отказано.

Также было отказано и в допросе граждан Грузии К. Нергадзе, О. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе, Г. Бежиташвили, которые, по мнению защиты, были очевидцами стрельбы по митингующим и правоохранителям на Майдане в 2014 году.

"Мы требуем от генпрокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюсти Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную генпрокурором в отношении Виктора Януковича", - подчеркнул Сердюк.