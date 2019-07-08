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08 липня 2019, понеділок, 15:01 157
Економіка 2019-07-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети

МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети

Міністерство охорони здоров'я виступає за заборону омолоджувальної обрізки дерев і більш доступні громадські туалети.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Так звана омолоджуюча обрізка дерев на територіях населених місць буде заборонена. Така обрізка зменшує розмір крони дерева і погіршує процес очищення повітря і значно зменшує площу затінених територій. Раз у 5 років потрібно проводити інвентаризацію стану дерев", - йдеться в ньому.

Також пропонується зробити більш доступними громадські туалети, оптимальна відстань між туалетами має бути до 700 м, в людних місцях до 300 м.

Наголошується, що в кожному туалеті повинен бути обладнаний стіл для сповивання немовляти і повинен бути забезпечений доступ до питної води.

Крім того, МОЗ пропонує заборонити вигрібні ями і підключити дворові туалети до місцевих очисних споруд.

"Також є вимоги до розміщення місцевих очисних споруд. Вони повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення, урізів водоймищ на відстань відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Відстань між місцевим очисним спорудженням та криницею має становити не менше 50 м", - зазначено в повідомленні.

Крім того, МОЗ пропонує заборонити спалювати траву і листя, так як при їх спалюванні в повітря потрапляють діоксини і отруйні гази, які впливають на імунну систему.

Також пропонується заборонити посипати дороги піском та сіллю, так як сіль забруднює грунт, шкодить зеленим насадженням, а також псує взуття.

У свою чергу торгові підприємства обов'язково повинні прибирати від снігу прилеглу територію в радіусі не менше 5 м.

Крім того, нові норми передбачають обов'язкове встановлення урн для сміття на тротуарах не менш ніж кожні 60 м, а також зобов'язали встановлювати окремі контейнери для сортування сміття (для пластику, скла, металу, паперу та органіки).

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зобов'язало проектувальників облаштовувати туалети для пасажирів на станціях метрополітенів.

Також МОЗ хоче встановити максимальний рівень нікотину і смол в сигаретах.

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