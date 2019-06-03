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03 июня 2019, понедельник, 14:10 201
Общество 2019-06-03T14:10:23+03:00
Українські Новини
На новых станциях метрополитена появятся туалеты для пассажиров

На новых станциях метрополитена появятся туалеты для пассажиров

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало проектировщиков обустраивать туалеты для пассажиров на станциях метрополитенов.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, соответствующую норму министерство включило в Государственные строительные нормы "Сооружения транспорта. Метрополитены".

При новом строительстве и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станций, то есть на входе/выходе к ним.

Санузлы должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В сложных условиях при реконструкции станции разрешается устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

В таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Норма вступает в действие с 1 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь.

А вот метро на Троещину прийдется подождать.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало проектировщиков обустраивать туалеты для посетителей в крупных супермаркетах.

Больше новостей о: Метрополитен Туалет Строительство Минрегионстрой государственные строительные нормы Украины

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