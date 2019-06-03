На новых станциях метрополитена появятся туалеты для пассажиров

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало проектировщиков обустраивать туалеты для пассажиров на станциях метрополитенов.\r\nОб этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, соответствующую норму министерство включило в Государственные строительные нормы "Сооружения транспорта. Метрополитены".\r\nПри новом строительстве и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станций, то есть на входе\/выходе к ним.\r\nСанузлы должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.\r\nВ сложных условиях при реконструкции станции разрешается устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.\r\nВ таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.\r\nНорма вступает в действие с 1 сентября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кличко анонсировал начало активного строительства метро на Виноградарь.\r\nА вот метро на Троещину прийдется подождать.\r\nМинистерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало проектировщиков обустраивать туалеты для посетителей в крупных супермаркетах.