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24 июня 2019, понедельник, 19:24 26
Кабмин 2019-06-24T19:25:43+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет установить максимальный уровень никотина и смол в сигаретах

Минздрав хочет установить максимальный уровень никотина и смол в сигаретах

Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения инициирует установление максимального уровня никотина и смол в сигаретах.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованом на сайте Минздрава, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом вводятся максимальные уровни смол, никотина и монооксида углерода, вводится запрет на сигареты с характерным запахом или вкусом, а также на табачные изделия с определенными добавками, вводится запрет на табачные изделия с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях определенных элементов или признаков (тексты, символы, названия, торговые марки или другие признаки), вводится запрет табака для перорального применения.

Также законопроектом вводится законодательное определение электронных сигарет.

Кроме того, законопроект предлагает обязать производителей и импортеров электронных сигарет и заправочных контейнеров для них информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в оборот на территории Украины за 6 месяцев до введения в оборот.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав предупредил о вреде для здоровья от использования препарата Miracle Mineral Solution.

Тем временем в Украине снова повысили акциз на сигареты и их выпуск уменьшился почти в полтора раза.

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