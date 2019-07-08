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08 липня 2019, понеділок, 14:31 8
Політика 2019-07-08T15:00:02+03:00
Українські Новини
Туск пообіцяв залишатися другом України, незалежно від того, ким стане в майбутньому

Туск пообіцяв залишатися другом України, незалежно від того, ким стане в майбутньому

Президент Європейської Ради Дональд Туск на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, заявив, що залишиться другом України після відходу з посади глави Євроради, передають Українські Новини.

"Це, напевно, мій останній візит в Україну в якості голови Європейської Ради. Я пишаюся тим, що мав можливість працювати з вами в контексті наших спільних інтересів і цінностей. Я буду залишатися вашим другом і союзником незалежно від того, ким я буду в майбутньому",- сказав Туск..

За його словами, всі ці роки він намагався підтримати Україну в Європі, а Європу в Україні.

"Я робив все можливе, щоб прискорити процес інтеграції України в Європу. Не все вдалося, не завжди я був таким ефективним, як хотів. Вибачте мене, друзі", - додав він.

За його словами, багато в Брюсселі дивилися на нього як на "проукраїнського " маніяка", і він цим дуже пишається.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок в Україні проходить 21-й саміт "Україна - ЄС".

У ньому візьмуть участь президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також високий представник ЄС Федеріка Могерини і єврокомісар Йоханнес Хан.

Раніше Європейська Рада обрала своїм президентом прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

Він вступить на посаду 1 грудня.

Раніше повідомлялося, що в Україну приїдуть Туск, Могерини, Юнкер і Хан на саміт "Україна - ЄС".

Раніше Порошенко нагородив Президента Євроради Туска орденом Ярослава Мудрого.

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