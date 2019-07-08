Структуру місцевих судів краще поєднувати з адміністративно-територіальним устроєм, - Сірий

Адвокат, учений секретар, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Микола Сірий вважає, що структуру судів на місцевому рівні краще поєднувати з адміністративно-територіальним устроєм.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\nТак Сірий прокоментував указ попереднього президента Петра Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів", який нереалізований.\r\n"Структуру судів на місцевому рівні можна сформувати по-різному. Згідно світовій практиці, краще структуру судів на місцевому рівні поєднувати з адміністративно-територіальним устроєм. Тоді люди не плутаються. Насправді, необхідності розривати адміністративно-територіальний устрій та систему судів на місцевому рівні не потрібно. Що стосується апеляційного рівня або другого рівня судів, то він краще працює, коли є різниця між адміністративно-територіальним устроєм і цим рівнем. Над цим бажано подумати і в цьому напрямку бажано рухатися", - сказав він.\r\nТакож, на його думку, правильною є ідея нової влади створити інститут мирових судів.\r\n"Нова влада робила заяви, що в їх розумінні судова реформа – це в тому числі і створення інституту мирових судів, які повинні обиратися громадами. Цю ідею я підтримував ще на початку 90-х років. Це абсолютно правильний напрямок, але потрібно розуміти, як вмонтується це ланка в судову систему України. Це дуже важливо", - підкреслив Сірий.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Шаповал підтримує впровадження в Україні інституту мирових суддів. Також екс-голова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.\r\nТим часом 78,5% опитаних КМІС не довіряють судам.