Структуру місцевих судів краще поєднувати з адміністративно-територіальним устроєм, - Сірий

Адвокат, учений секретар, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Микола Сірий вважає, що структуру судів на місцевому рівні краще поєднувати з адміністративно-територіальним устроєм.

Про це він сказав Українським Новинам.

Так Сірий прокоментував указ попереднього президента Петра Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів", який нереалізований.

"Структуру судів на місцевому рівні можна сформувати по-різному. Згідно світовій практиці, краще структуру судів на місцевому рівні поєднувати з адміністративно-територіальним устроєм. Тоді люди не плутаються. Насправді, необхідності розривати адміністративно-територіальний устрій та систему судів на місцевому рівні не потрібно. Що стосується апеляційного рівня або другого рівня судів, то він краще працює, коли є різниця між адміністративно-територіальним устроєм і цим рівнем. Над цим бажано подумати і в цьому напрямку бажано рухатися", - сказав він.

Також, на його думку, правильною є ідея нової влади створити інститут мирових судів.

"Нова влада робила заяви, що в їх розумінні судова реформа – це в тому числі і створення інституту мирових судів, які повинні обиратися громадами. Цю ідею я підтримував ще на початку 90-х років. Це абсолютно правильний напрямок, але потрібно розуміти, як вмонтується це ланка в судову систему України. Це дуже важливо", - підкреслив Сірий.

Як повідомляли Українські Новини, Шаповал підтримує впровадження в Україні інституту мирових суддів. Також екс-голова КС Домбровський позитивно оцінює ідею Зеленського про введення інституту мирових суддів.

Тим часом 78,5% опитаних КМІС не довіряють судам.