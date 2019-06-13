Экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский позитивно оценивает идею президента Владимира Зеленского о введении института мировых судей в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Я позитивно отношусь ко всему, чем можно дополнить судебную систему. Потому что суды не успевают и ограничены процессуальными положениями, которые иногда являются неразумными, но судья должен ими руководствоваться", - сообщил он.

По мнению экс-главы КС добиться независимости судей возможно только в том случае, если судья сам желает этой независимости.

" Обеспечение независимости судей возложено на Высший совет правосудия. Но, со своего опыта могу сказать, что в первую очередь независимость судьи зависит от самого судьи. Если он становиться на колени перед кем-либо, значит все, о какой независимости можно говорить? На мой взгляд, законодательно все уже выписано, что касается независимости, нужно только желание", - считает Домбровский.

Мировые суды представляют собой местные юридические органы низшей инстанции, обладающие ограниченной юрисдикцией и рассматривающие незначительные дела по упрощённой процедуре.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.

Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин выступает за введение в Украине института мировых судей и считает его эффективным элементом местного самоуправления.