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24 июня 2019, понедельник, 18:30 79
Судебная власть 2019-06-24T18:42:24+03:00
Українські Новини
Шаповал поддерживает внедрение в Украине института мировых судей

Шаповал поддерживает внедрение в Украине института мировых судей

Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda
Конституционный суд Украины. Фото: dostup.pravda

Бывший заместитель главы Конституционного суда, экс-глава ЦИК Владимир Шаповал поддерживает идею создания в Украине института мировых судей.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Мировые судьи это хорошая идея. Во многих странах этот институт прижился, почему в Украине эта идея не преживется?", - сказал он.

При этом, по его мнению, при внедрении этого института, проблем не избежать.

"Конечно будут какие-то проблемы, начальные проблемы, но этого не миновать. Но эти суды это хорошая и правильная идея", - подчеркнул Шаповал.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине. Также экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Кроме того, экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.

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