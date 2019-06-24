Шаповал поддерживает внедрение в Украине института мировых судей

Бывший заместитель главы Конституционного суда, экс-глава ЦИК Владимир Шаповал поддерживает идею создания в Украине института мировых судей.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Мировые судьи это хорошая идея. Во многих странах этот институт прижился, почему в Украине эта идея не преживется?", - сказал он.

При этом, по его мнению, при внедрении этого института, проблем не избежать.

"Конечно будут какие-то проблемы, начальные проблемы, но этого не миновать. Но эти суды это хорошая и правильная идея", - подчеркнул Шаповал.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине. Также экс-глава КС Домбровский позитивно оценивает идею Зеленского о введении института мировых судей.

Кроме того, экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей.