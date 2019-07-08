підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 липня 2019, понеділок, 13:28 19
Економіка 2019-07-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Жителі Дніпропетровської області можуть залишитися без теплопостачання через борги

Жителі Дніпропетровської області можуть залишитися без теплопостачання через борги

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу теплопостачання споживачів Дніпровської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в опалювальному сезоні 2019/20 з-за передачі майна комунального підприємства "Тепломережі" третім особам.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Рішення Кам'янської міської ради про передачу майна КП КМР "Тепломережі" на користь третьої особи ставить під загрозу розрахунки "Дніпровської ТЕЦ з "Нафтогазом". Між "Нафтогазом" і Дніпровської ТЕЦ діють договори про реструктуризацію боргу за спожитий газ на 149,3 млн гривень. Поручителем за цими договорами виступало комунальне підприємство "Тепломережі", яке в результаті рішення Кам'янської міськради не зможе виконувати свої зобов'язання", - йдеться в ньому.

Наголошується, що "Нафтогаз" закликає Кам'янський міськрада якомога швидше вжити заходів для врегулювання ситуації, щоб уникнути кризової ситуації під час проходження опалювального сезону.

Як повідомляли Українські Новини, два міста Львівської області можуть залишитися без теплопостачання через борги.

Заборгованість промпідприємств перед "Нафтогазом" скоротилася на 1%.

14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону.

Більше новин про: Нафтогаз Дніпропетровська область Борги за газ

Архів
Новини
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Більше половини українців підтримують введення на території ДНР/ЛНР миротворчих сил 14:57
ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne 14:48
Туск пообіцяв залишатися другом України, незалежно від того, ким стане в майбутньому 14:31
Майже половина українців за компроміси з РФ і "ЛДНР" заради миру на Донбасі, - опитування 14:30
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані 17:29
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
Справа не в грошах: Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти до армії 17:10
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok