Жителі Дніпропетровської області можуть залишитися без теплопостачання через борги

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє про загрозу теплопостачання споживачів Дніпровської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в опалювальному сезоні 2019/20 з-за передачі майна комунального підприємства "Тепломережі" третім особам.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Рішення Кам'янської міської ради про передачу майна КП КМР "Тепломережі" на користь третьої особи ставить під загрозу розрахунки "Дніпровської ТЕЦ з "Нафтогазом". Між "Нафтогазом" і Дніпровської ТЕЦ діють договори про реструктуризацію боргу за спожитий газ на 149,3 млн гривень. Поручителем за цими договорами виступало комунальне підприємство "Тепломережі", яке в результаті рішення Кам'янської міськради не зможе виконувати свої зобов'язання", - йдеться в ньому.

Наголошується, що "Нафтогаз" закликає Кам'янський міськрада якомога швидше вжити заходів для врегулювання ситуації, щоб уникнути кризової ситуації під час проходження опалювального сезону.

Як повідомляли Українські Новини, два міста Львівської області можуть залишитися без теплопостачання через борги.

Заборгованість промпідприємств перед "Нафтогазом" скоротилася на 1%.

14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону.