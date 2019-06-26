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26 июня 2019, среда, 16:57 116
Экономика 2019-06-26T18:30:02+03:00
Українські Новини
Долги промпредприятий перед "Нефтегазом" уменьшились

Долги промпредприятий перед "Нефтегазом" уменьшились

"Нефтегаз".

Задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за поставленный природный газ перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" по состоянию на 25 июня сократилась на 1%, или на 403 млн гривен до 39,7 млрд гривен по сравнению с прошедшей неделей.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю сократилась на 3,4 млн гривен и составляет около 2,9 млрд гривен.

Задолженность коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сократилась на 3,6%, или на 127 млн гривен до 3,4 млрд гривен.

Суммарная просроченная задолженность перед "Нефтегазом" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 35,5 млрд гривен, из них за 2019 год - 13,5 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 14 ноября 2018 года Кабинет Министров запретил отключать газоснабжение теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона.

"Нефтегаз" снизил на 7,3% или на 436,1 гривны цену на газ для населения на условиях спецобязательств (ПСО) до 5 553,89 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июнь.

Тем временем СМИ писали, что в конце недели могут начаться отключения газа в 13 областях.

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