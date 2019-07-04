Два города Львовской области могут остаться без теплоснабжения из-за долгов

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая погасила $500 млн внешних долгов, заявляет об угрозе стабильного теплоснабжения городов Новый Роздол и Новояворовск (Львовская область) в отопительном сезоне 2019/20 годов из-за долгов ООО "Гарант Энерго М" за полученный газ. Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

"Неуплата ООО "Гарант Энерго М" долгов за полученный от "Нефтегаза" природный газ ставит под угрозу стабильное теплоснабжение городов Новый Роздол и Новояворовск в следующем отопительном сезоне. По оперативным данным, общая задолженность "Гарант Энерго М" перед "Нефтегазом" сейчас составляет 313 млн гривен. Компания постоянно грубо нарушает требования законодательства относительно расчетов за газ, полученный на условиях ПСО", - говорится в нем.

"Гарант Энерго М" эксплуатирует имущественные комплексы ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Нефтегаз" обратился к правительству, АРМА, Минэнергоугля, Минрегиону и Львовской облгосадминистрации с предложением принять общие неотложные меры для обеспечения расчетов "Гарант Энерго М" для обеспечения своих обязательств по заключенным с "Нефтегазом" договорами.

Как сообщали Українськi Новини, задолженость промпредприятий перед "Нефтегазом" сократилась на 1%.

14 ноября 2018 года Кабинет Министров запретил отключать газоснабжение теплоснабжающим предприятиям во время отопительного сезона.