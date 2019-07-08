Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність

Президент Володимир Зеленський вважає, що анонсований NewsOne телеміст з телеканалом "Росія", - піар-хід перед виборами. Також Президент звернувся до журналістів телеканалу, нагадавши, що вони - четверта влада, а не власність власників каналу.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні до народу України, передають Українські Новини.

"Анонсований телеміст - це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами", - сказав Зеленський.

На його думку, мета цього телемосту - розділити українців на два табори.

Він закликав українців не піддаватися на ці маніпуляції політиків, які хочуть пройти до наступного парламенту.

Зеленський зазначив, що різниця між такими політиками одна: "Перші будуть грабить, а другі - грабувати".

Він закликав так званих проєвропейських і проросійських політиків замислитися про наслідки їх нинішніх дій.

Крім того, Зеленський звернувся до журналістів.

"Хочу звернутися до українських журналістів, особливо, до журналістів цих каналів ("112 Україна" і NewsOne). Хтось купив канали, але не вас. Ви - не власність. Ви - не колекція Медведчука і не слуги Рабиновича. Ви - четверта влада. Ви - теж слуги народу", - сказав Зеленський,.

Раніше у телепрограмі "Вести недели", що виходить на каналі "Росія 1", був анонсований телеміст з каналом NewsOne "Треба поговорити".

Він запланований на 17:00 за київським часом 12 липня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів і керівництво телеканалу NewsOne відмовитися від телемосту з телеканалом "Росія 1".

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна". Пізніше СБУ доручили завершити перевірку юросіб для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна".