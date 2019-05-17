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17 мая 2019, пятница, 14:56 34
Силовые структуры 2019-05-17T14:56:20+03:00
Українські Новини
Под Киевом задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека

Под Киевом задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека

Полиция задержала 2 мужчин по подозрению в похищении человека в селе Чубинское Бориспольского района Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что группа из 37-летнего и 41-летнего уроженцев Таджикистана, а также 33-летнего киевлянина с применением оружия похитила мужчину.

Они завезли потерпевшего лес, стреляли в него из травматического оружия и звонили его жене.

У нее требовали за освобождение мужа 30 тыс. долларов и автомобиль.

После получения денег и автомобиля "Мерседес С200" преступники отпустили мужчину.

Сотрудники уголовной полиции и следователи установили лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Во время задержания полиция обнаружила у них ключи от угнанного автомобиля и другие личные вещи потерпевшего, которыми они завладели во время разбойного нападения.

Двое из нападавших арестованы, третий разыскивается.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 статьи 187, ч. 3 статьи 289 и ч. 2 статьи 189 (разбой, незаконное завладение транспортным средством, вымогательство) Уголовного кодекса.

После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранцев будет рассматриваться вопрос выдворения из Украины и запрета въезда.

Также преступники проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку.

Ранее в Киеве похитили 3-летнего ребенка.

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