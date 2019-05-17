Под Киевом задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека

Полиция задержала 2 мужчин по подозрению в похищении человека в селе Чубинское Бориспольского района Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что группа из 37-летнего и 41-летнего уроженцев Таджикистана, а также 33-летнего киевлянина с применением оружия похитила мужчину.\r\nОни завезли потерпевшего лес, стреляли в него из травматического оружия и звонили его жене.\r\nУ нее требовали за освобождение мужа 30 тыс. долларов и автомобиль.\r\nПосле получения денег и автомобиля "Мерседес С200" преступники отпустили мужчину.\r\nСотрудники уголовной полиции и следователи установили лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.\r\nВо время задержания полиция обнаружила у них ключи от угнанного автомобиля и другие личные вещи потерпевшего, которыми они завладели во время разбойного нападения.\r\nДвое из нападавших арестованы, третий разыскивается.\r\nПравоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 статьи 187, ч. 3 статьи 289 и ч. 2 статьи 189 (разбой, незаконное завладение транспортным средством, вымогательство) Уголовного кодекса.\r\nПосле объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранцев будет рассматриваться вопрос выдворения из Украины и запрета въезда.\r\nТакже преступники проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку.\r\nРанее в Киеве похитили 3-летнего ребенка.