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8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 липня 2019, понеділок, 11:56 11
Суспільство 2019-07-08T12:30:02+03:00
Українські Новини
Новий начальник митниці хіпстер Нефьодов похвалився накладеної на обличчя косметичною маскою

Новий начальник митниці хіпстер Нефьодов похвалився накладеної на обличчя косметичною маскою

Максим Нефьодов зробив собі на обличчя косметичну маску. Фото: instagram.com
Максим Нефьодов зробив собі на обличчя косметичну маску. Фото: instagram.com

Голова української митниці Максим Нефьодов зробив собі на обличчя косметичну маску і похвалився про це у своєму Instagram.

"Ворожа куля спинила юного реформатора на зльоті! Насправді - ні, неюний реформатор вперше скористався маскою на обличчя. Шкода, що так не можна ходити на роботу", - написав Нефедов в описі під фотографією.

Нефедову також почали радити освіжаючі патчі під очі, а так само інші рекомендують зволожуючі маски. Нефьодов говорив, що він ще недостатньо просунуті в цій темі, але все ж навчається.

Нагадаємо, Кабмін призначив главою Митниці Нефедова.

Тим часом стало відомо, скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов.

Раніше, за 2016 рік, "головний хіпстер" Кабміну Нефьодов задекларував вкрадений Infiniti і 26 тис. доларів готівки.

У Нефедова вкрали з квартири швейцарські годинники і елітні австрійські браслети.

А раніше заступник міністра Нефьодов скупив 45 костюмів одного бренду.

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