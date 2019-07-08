Новий начальник митниці хіпстер Нефьодов похвалився накладеної на обличчя косметичною маскою

Голова української митниці Максим Нефьодов зробив собі на обличчя косметичну маску і похвалився про це у своєму Instagram.

"Ворожа куля спинила юного реформатора на зльоті! Насправді - ні, неюний реформатор вперше скористався маскою на обличчя. Шкода, що так не можна ходити на роботу", - написав Нефедов в описі під фотографією.

Нефедову також почали радити освіжаючі патчі під очі, а так само інші рекомендують зволожуючі маски. Нефьодов говорив, що він ще недостатньо просунуті в цій темі, але все ж навчається.

Нагадаємо, Кабмін призначив главою Митниці Нефедова.

Тим часом стало відомо, скільки заробляє майбутній глава Митниці Нефьодов.

Раніше, за 2016 рік, "головний хіпстер" Кабміну Нефьодов задекларував вкрадений Infiniti і 26 тис. доларів готівки.

У Нефедова вкрали з квартири швейцарські годинники і елітні австрійські браслети.

А раніше заступник міністра Нефьодов скупив 45 костюмів одного бренду.