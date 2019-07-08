Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени

Після того, як "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на червень,

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Зараз Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" закачує газ за діючими цінами, ціни зараз у нижній точці, й тому вони не можуть бути підвищені", - сказав Гройсман, відповідаючи на питання про можливість підвищення ціни на газ для населення восени.

Також він додав, що до початку опалювального сезону необхідно накопичити 20 млрд куб. м газу в підземних сховищах газу (ПСГ).

"Об'єктивних причин для підвищення ціни я не бачу, і я буду робити все для того, щоб монополіст "Нафтогаз" дотримувався стратегії зниження цін і в жодному разі не підвищення", - підсумував Гройсман.

Як повідомляли Українські Новини, в червні Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення.

Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецзобов’язань із постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСО) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої вартості імпортного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами місяця, що передує місяцю продажу / поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженої ціни місячного ресурсу газу для місяця продажу / поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього місяця, а також до середньої арифметичної ціною продажу / поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці, що передує місяцю продажу / поставки і до ціни за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жовтня 2018 року №867.

Тим часом Кабмін створить робочу групу з перевірки формування ціни газу "Нафтогазом".