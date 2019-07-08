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8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 липня 2019, понеділок, 11:01 15
Економіка 2019-07-08T12:45:03+03:00
Українські Новини
ДФС хоче купити 11 тис. комп'ютерів по 20 тис. гривень/штука

ДФС хоче купити 11 тис. комп'ютерів по 20 тис. гривень/штука

Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 11 тис. персональних комп'ютерів очікуваною вартістю 220 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ними, ДФС хоче закупити комп'ютери з монітором і системним блоком в одному корпусі, процесором не менше Core i3 8-го покоління, 4 ядрами і кеш-пам'яттю 6 МБ і більше.

Зазначається, що персональний комп'ютер має обов'язково комплектуватися операційною системою з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 10 (або еквівалентом) з обов'язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory.

Операційна пам'ять повинна мати не менше одного модуля 4ГБ DDR4 з можливістю збільшення об'єму не менше ніж до 12 ГБ без заміни встановленої пам'яті.

Термін поставки - до 31 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДФС оголосила тендер на закупівлю 50 комплектів сканерів за 110 млн гривень.

Раніше інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.

У вересні 2018 року ДФС змінила половину парку своїх комп'ютерів.

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