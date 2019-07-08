ДФС хоче купити 11 тис. комп'ютерів по 20 тис. гривень/штука

Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 11 тис. персональних комп'ютерів очікуваною вартістю 220 млн гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, ДФС хоче закупити комп'ютери з монітором і системним блоком в одному корпусі, процесором не менше Core i3 8-го покоління, 4 ядрами і кеш-пам'яттю 6 МБ і більше.\r\nЗазначається, що персональний комп'ютер має обов'язково комплектуватися операційною системою з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 10 (або еквівалентом) з обов'язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory.\r\nОпераційна пам'ять повинна мати не менше одного модуля 4ГБ DDR4 з можливістю збільшення об'єму не менше ніж до 12 ГБ без заміни встановленої пам'яті.\r\nТермін поставки - до 31 грудня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ДФС оголосила тендер на закупівлю 50 комплектів сканерів за 110 млн гривень.\r\nРаніше інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.\r\nУ вересні 2018 року ДФС змінила половину парку своїх комп'ютерів.