Фискальная служба хочет потратить на сканеры 110 млн гривен

Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 50 комплектов сканеров за 110 млн гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nПредметом закупки на указанных торгах являются сканирующие системы стационарного типа (транспортерные и прямопоказывающие) для досмотра багажа, ручной клади и международных почтовых отправлений.\r\nКонечный срок подачи тендерных предложений 1 июля.\r\nАукцион состоится - 6 августа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.\r\nТакже Минфин хочет закупить 60 планшетов Apple за 3,1 млн гривен.\r\nТем временем НАБУ планировало заказать тренинг по публичным выступлениям за 40 тыс. гривен.