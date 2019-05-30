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30 мая 2019, четверг, 18:53 453
Финансы 2019-05-30T19:13:03+03:00
Українські Новини
Фискальная служба хочет потратить на сканеры 110 млн гривен

Фискальная служба хочет потратить на сканеры 110 млн гривен

ГФС. Фото: kolomyya.org
ГФС. Фото: kolomyya.org

Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 50 комплектов сканеров за 110 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки на указанных торгах являются сканирующие системы стационарного типа (транспортерные и прямопоказывающие) для досмотра багажа, ручной клади и международных почтовых отправлений.

Конечный срок подачи тендерных предложений 1 июля.

Аукцион состоится - 6 августа.

Как сообщали Українськi Новини, инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.

Также Минфин хочет закупить 60 планшетов Apple за 3,1 млн гривен.

Тем временем НАБУ планировало заказать тренинг по публичным выступлениям за 40 тыс. гривен.

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