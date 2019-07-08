У пасажирських поїздах будуть перевозити поштові відправлення

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує використовувати для перевезення поштових відправлень пасажирські поїзди.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У контейнерах, які "Укрзалізниця" має намір включити до складу деяких пасажирських поїздів, планується перевозити поштові відправлення. Наразі компанія веде переговори з поштовими операторами", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, послуга буде надаватися аналогічно до вагонів-автомобилевозів і жодним чином не вплине на якість і швидкість пасажирських перевезень.

Для перевезення поштових відправлень планується використовувати фітингові платформи, які будуть модернізовані під візки пасажирських вагонів.

Як повідомляли Українські Новини, на деякі поїзди можна буде придбати квитки за 60 днів.

"Укрзалізниця" запустила 30 додаткових поїздів до сезону відпусток.

"Укрзалізниця" просить Раду і Кабмін виділити їй додаткове фінансування.