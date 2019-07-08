Банки продовжують закривати відділення

У квітні-червні поточного року кількість банківських відділень скоротилося на 180 одиниць до 8 269 відділень.

Про це свідчать статистичні дані Національного банку, передають Українські Новини.

За станом на 1 липня кількість відділень банків становило 8 269 одиниць, на 1 квітня - 8 449, тоді як на 1 січня – 8 509 підрозділів.

Значне скорочення регіональної мережі серед діючих банків відбулося в Ощадбанку - на 102 відділення Промінвестбанку - на 31 відділення Приватбанку - на 26 відділень, Укрсоцбанку – на 23 відділення.

Найбільший приріст за кількістю відділень показали: Альфа-банк (Україна) - 10 відділень, ПУМБ - 6 відділень, Кристалбанк – 3 відділення.

Найбільшою регіональною мережею в Україні мають: Ощадбанк – 2 487 відділень, Приватбанк – 1 987, "Райффайзен Банк Аваль" - 502, УкрСиббанк – 298, Альфа-банк (Україна) - 250 відділень, Укргазбанк – 249 відділень.

В 2018 році кількість відділень банків скоротилася на 980 підрозділів до 8 509.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк визначив 14 системно важливих банків згідно з оновленою методологією.

Національний банк у період з 1 по 5 липня купив на міжбанківському валютному ринку 321,2 млн доларів, що є найбільшою сумою з початку поточного року.