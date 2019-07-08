На Донбасі бойовики обстріляли Новгородське, поранений мирний житель

На Донеччині в результаті обстрілу бойовиками був поранений місцевий житель селища Новгородське. Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на інформацію української сторони спільного Центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

"6 червня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними наглядової групи української сторони СЦКК, в результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна в приватному будинку по вулиці Слов'янській.

Також літній чоловік 1941 року народження отримав поранення. Ворожа міна розірвалася в декількох метрів від його будинку. Потерпілий знаходиться в лікарні, в місті Торецке.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ.

Раніше в ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування.