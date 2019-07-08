підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
ONLINE
8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 липня 2019, понеділок, 08:39 20
Події 2019-07-08T10:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли Новгородське, поранений мирний житель

На Донбасі бойовики обстріляли Новгородське, поранений мирний житель

На Донеччині в результаті обстрілу бойовиками був поранений місцевий житель селища Новгородське. Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на інформацію української сторони спільного Центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

"6 червня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними наглядової групи української сторони СЦКК, в результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна в приватному будинку по вулиці Слов'янській.

Також літній чоловік 1941 року народження отримав поранення. Ворожа міна розірвалася в декількох метрів від його будинку. Потерпілий знаходиться в лікарні, в місті Торецке.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ.

Раніше в ОБСЄ підтвердили, що біля Станиці Луганської немає зброї по обидві сторони розмежування.

Більше новин про: війна на Донбасі Бойовики мирний житель

Архів
Новини
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Банки продовжують закривати відділення 09:37
У Греції на дострокових парламентських виборах перемогла опозиція 08:40
На Донбасі бойовики обстріляли Новгородське, поранений мирний житель 08:39
більше новин
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей 18:59
Сьогодні Івана Купала: народні прикмети й обряди з водою 06:05
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані 17:29
Справа не в грошах: Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти до армії 17:10
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття 15:55
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok