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08 липня 2019, понеділок, 08:40 17
Політика світу 2019-07-08T10:00:03+03:00
Українські Новини
У Греції на дострокових парламентських виборах перемогла опозиція

У Греції на дострокових парламентських виборах перемогла опозиція

Після підрахунку 94% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції права консервативна партія "Нова демократія" набирає майже 40%, у той час як коаліції радикальних лівих сил СІРІЗА на чолі з прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом підтримали 31,5%. Таким чином Нова демократія може розраховувати на абсолютну більшість у парламенті — 158 з 300 місць з урахуванням 50 додаткових мандатів, які, згідно з грецьким виборчого права, отримує переможець виборів. Про це повідомляє DW.

Це дозволить партії самостійно сформувати уряд.

Глава Нової демократії Кіріакос Мицотакис пообіцяв зниження податків, залучення інвестицій та пожвавлення економіки.

"Ми вибралися з порочного кола", — заявив він, пообіцявши, що "Греція гордо підніме голову".

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас вже зателефонував Мицотакісу і привітав його з перемогою, повідомили в штабі лідируючої партії.

Як повідомляли Українські Новини, Греція в 2001 році стала членом єврозони через сфальсифіковані дані про економічні показники країни, які вона надала Евростату.

Раніше грецькі ЗМІ оголосили дводенний страйк, популярні новинні сайти і телеканали припинили роботу.

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