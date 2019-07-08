У Греції на дострокових парламентських виборах перемогла опозиція

\r\nПісля підрахунку 94% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції права консервативна партія "Нова демократія" набирає майже 40%, у той час як коаліції радикальних лівих сил СІРІЗА на чолі з прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом підтримали 31,5%. Таким чином Нова демократія може розраховувати на абсолютну більшість у парламенті — 158 з 300 місць з урахуванням 50 додаткових мандатів, які, згідно з грецьким виборчого права, отримує переможець виборів. Про це повідомляє DW.\r\n\r\nЦе дозволить партії самостійно сформувати уряд.\r\nГлава Нової демократії Кіріакос Мицотакис пообіцяв зниження податків, залучення інвестицій та пожвавлення економіки.\r\n"Ми вибралися з порочного кола", — заявив він, пообіцявши, що "Греція гордо підніме голову".\r\nПрем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас вже зателефонував Мицотакісу і привітав його з перемогою, повідомили в штабі лідируючої партії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Греція в 2001 році стала членом єврозони через сфальсифіковані дані про економічні показники країни, які вона надала Евростату.\r\nРаніше грецькі ЗМІ оголосили дводенний страйк, популярні новинні сайти і телеканали припинили роботу.