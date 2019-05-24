Греция попала в Евросоюз с помощью обмана, - Жан-Клод Юнкер

Греция в 2001 году стала членом еврозоны из-за сфальсифицированных данных об экономических показателях страны, которые она предоставила Евростату. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в интервью BILD.

Он подчеркнул. что валютный союз должен быть "надежнее брака", иначе никто не будет в него верить. Именно поэтому, указал Юнкер, перед тем, как принимать государство в еврозону, необходимо проверить все гораздо более тщательно, чем это делалось раньше.

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.

"Правда в том, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после фальсификации статистических материалов", — заявил он.

Юнкер признался, что даже спустя столько лет по-прежнему упрекает себя за произошедшее. Он рассказал, что, занимая пост министра финансов Люксембурга с 1989 по 2009 год, выступал против того, чтобы оценивать данные, представляемые государствами, брались независимые европейские статистические ведомства. Теперь, указал он, Евростат может перепроверить поступившую информацию.

"Европа в состоянии учиться на ошибках", — констатироовал Юнкер.

Как сообщали Ukranews, в начале февраля 2010 года Еврокомиссия одобрила план правительства Греции по сокращению бюджетного дефицита до общеевропейского уровня в 3% к концу 2012 года. Несколько дней спустя ЕС согласился помочь Греции справиться с дефицитом бюджета, однако при этом не указывались, какие именно меры готов принять для этого Евросоюз.