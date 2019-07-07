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07 липня 2019, неділя, 19:54 6
Силові структури 2019-07-07T20:01:54+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї, двоє військових травмовані

Бойовики обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї, двоє військових травмовані

Бойовики 12 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінських угодами" мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування.

На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, після суттєвого загострення зоні ООС в четвер, 2 українських військових отримали поранення і 4 – бойові травми у ході Операції Об'єднаних сил 5 липня.

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