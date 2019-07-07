У Києві біля Нивок сталася смертельна ДТП

У неділю, 7 липня, на проспекті Перемоги в районі метро Нивки сталася смертельна ДТП з перекиданням автомобіля.\r\nПро це повідомляє у соцмережі Facebook паблік Київ оперативний.\r\n"Страшна #ДТП з перекиданням автомобіля щойно сталася на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро Нивки. Деталі аварії встановлюються. UPD: на жаль, водій помер в кареті швидкої допомоги", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nНагадаємо, також у неділю в Польщі перекинувся автобус з українцями: безліч потерпілих і поранених.\r\nРаніше на Великій Окружній зіткнулися два автомобіля, є загиблий.