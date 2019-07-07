В Польше перевернулся автобус с украинцами: множество пострадавших и раненых

На территории Польши украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. В результате аварии ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.

Об этом сообщает "Польское радио".

По информации издания, автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров, включая одного ребенка. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Автобус вместе с двумя водителями на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.

Напомним, что в Польше в жутком ДТП погибли украинцы.

Перед этим в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

Также в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки.