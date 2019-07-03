подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 11:12 624
Происшествия 2019-07-03T11:13:01+03:00
Українські Новини
На Большой Окружной столкнулись два автомобиля, есть погибший

На Большой Окружной столкнулись два автомобиля, есть погибший

Ночью 2 июля в Киеве на пересечении улицы Газопроводная и Большой Окружной дороги произошло ДТП с участием ВАЗ 2101 и Skoda Octavia. Еще одним невольным участником аварии стал пешеход, который, к сожалению, погиб на месте. Авария произошла около 21:10. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

По предварительной информации, автомобили одновременно выехали на перекресток и не смогли избежать столкновения. Более того, автомобиль Skoda вылетел в кювет, однако по дороге также зацепил человека, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Также травму получил и водитель Skoda. Его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу медики экипажа скорой помощи. Помимо медиков на месте происшествия также работали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные полицейские.

Ранее байкера выбросило с мотоцикла посреди дороги в поток машин на Окружной в Киеве.

Больше новостей о: Автомобили ДТП в Киеве Большая Окружная

Архив
Новости
Поножовщина в
В Киеве в "Арена Сити" произошла поножовщина: кавказцы порезали охрану из-за неоплаченного счета 11:55
Во Франции запретили физические наказания для детей 11:50
Более половины украинцев живут в перенаселенных домах и квартирах 11:40
Пульмонолог из Германии рассказал, как уменьшить вред от курения 11:31
В Киеве кандидата в нардепы уволили с работы из-за поддержки Зеленского, - СМИ 11:27
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok