На Большой Окружной столкнулись два автомобиля, есть погибший

Ночью 2 июля в Киеве на пересечении улицы Газопроводная и Большой Окружной дороги произошло ДТП с участием ВАЗ 2101 и Skoda Octavia. Еще одним невольным участником аварии стал пешеход, который, к сожалению, погиб на месте. Авария произошла около 21:10. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

По предварительной информации, автомобили одновременно выехали на перекресток и не смогли избежать столкновения. Более того, автомобиль Skoda вылетел в кювет, однако по дороге также зацепил человека, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Также травму получил и водитель Skoda. Его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу медики экипажа скорой помощи. Помимо медиков на месте происшествия также работали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные полицейские.

Ранее байкера выбросило с мотоцикла посреди дороги в поток машин на Окружной в Киеве.