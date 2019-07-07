В Україну вперше в історії поставили партію нафти з США

На нафтовому терміналі Одеського порту вивантажується перша в історії України партія нафти з США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації Одеського порту.

6 липня до причалу №2Н нафтогавані Одеського порту був поставлений танкер Wisdom Venture (довжина – 237 м, прапор Китай), який доставив із США 75 тис. тонн нафти. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти сорту Bakken закуплена ПАТ "Укртатнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

Оглядачі спеціалізованих ЗМІ звертають увагу на той факт, що захід танкера Wisdom Venture в Одесу знаменує собою першу в історії України поставку нафти безпосередньо з США. Сировину планується відправити на Кременчуцький НПЗ по нафтопроводу "Одеса-Кременчук". Слідом за першою закупівлею мають піти ще кілька. Наступний танкер з нафтою сорту Bakken може прибути до Одеси вже в серпні, припускають експерти.

Як повідомляли Українські Новини, уряд Росії заборонив експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з суботи, 1 червня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що необхідно шукати варіанти вирішення проблеми з обмеженням експорту нафтопродуктів з Росії.