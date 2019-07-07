Бойовики обстріляли українських військових з забороненої артилерії і мінометів

За минулу добу, 6 липня, збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.\r\nЗазначається, що бойовики відкривав вогонь по українських військових з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.\r\nВ результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще чотири – бойове травмування.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" бойовики 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: два рази поблизу Широкиного, біля Лебединського, двічі неподалік Мар'їнки, три рази околиці Павлопіля, двічі в районі населеного пункту Богданівка, поблизу Водяного, два рази біля Гнутового, неподалік Старогнатівки, околиці Піщевика, в районі населеного пункту Красногорівка.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції українських військових обстріляли 10 разів: поблизу Хутора Вільного, поряд Новотошківського, двічі неподалік Новолуганського, околиці Зайцевого, поблизу Новгородського, два рази біля Південного, неподалік Світлодарська, околиці населеного пункту Шуми.\r\nНа кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.\r\nЗа даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.\r\nВід початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після суттєвого загострення зоні ООС в четвер, 2 українських військових зазнали поранення і 4 – бойові травми під час Операції Об'єднаних сил 5 липня.