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06 липня 2019, субота, 22:29 17
Америка 2019-07-07T00:30:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: у Каліфорнії стався потужний землетрус

Відео дня: у Каліфорнії стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 7.1 бали стався на півдні Каліфорнії, США. Стихія зруйнувала будинки, викликала пожежі і пошкодила автодороги. Додаткові поштовхи  можна очікувати протягом наступних днів і тижнів.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на АР.

Місцеві поліцейські та пожежники повідомили про значну кількість дзвінків з запитами медичної допомоги. В основному люди звертались через невеликі синці і подряпини.

Це вже другий і найбільш потужний землетрус в Каліфорнії за останній тиждень.

Найпотужніші поштовхи зареєстровано в менш заселених пустельних районах Каліфорнії. Епіцентр землетрусу зареєстровано в більш ніж 200 кілометрах від Лос-Анджелеса. В центрі Лос-Анджелеса хитання будівель відчувалось впродовж 30 секунд. Повідомляється про те, що в невеликому містечку Трона стихія зруйнувала щонайменше один будинок, також сталися витоки газу в регіоні та пошкодження фундаментів будинків.

Нові землетруси на півдні Каліфорнії залишаються ймовірними, говорить Люсі Джонс, сейсмолог Каліфорнійського технологічного інституту в коментарі АР. Ймовірність землетрусу магнітудою до 5 балів висока, а ймовірність коливань більше 7 балів біля 10%.

Губернатор штату Гевін Ньюзом звернувся до центральної влади за допомогою і висловив співчуття мешканцям Каліфорнії, які постраждали через землетрус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Китаї стався потужний землетрус, загинули 12 людей.

У березні в Мексиці стався сильний землетрус магнітудою 5,5.

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