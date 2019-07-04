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04 июля 2019, четверг, 23:54 73
Америка 2019-07-04T23:55:02+03:00
Українські Новини
Лос-Анджелес и Лас-Вегас всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,4

Лос-Анджелес и Лас-Вегас всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение. Фото: @GismeteoNews
Землетрясение. Фото: @GismeteoNews

Сегодня, 4 июля, в США, на юге штата Калифорния, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, сообщается, что эпицентр землетрясения находился в необитаемой местности в 20 милях от Индиан-Уэллсе, Калифорния, и достиг Лос-Анджелеса около часа дня.

Отмечается, что местные жители Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса заявили об ощутимых подземных толчках.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали, угроза цунами также объявлена ни была.

Как сообщали Українські Новини, в Мексике случилось сильное землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.

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