Лос-Анджелес и Лас-Вегас всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,4

Сегодня, 4 июля, в США, на юге штата Калифорния, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, сообщается, что эпицентр землетрясения находился в необитаемой местности в 20 милях от Индиан-Уэллсе, Калифорния, и достиг Лос-Анджелеса около часа дня.

Отмечается, что местные жители Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса заявили об ощутимых подземных толчках.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали, угроза цунами также объявлена ни была.

Как сообщали Українські Новини, в Мексике случилось сильное землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.