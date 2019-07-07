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07 липня 2019, неділя, 06:30 10
Життя 2019-07-07T09:45:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

У МОЗ розповіли, що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

Діти. Фото: depositphotos
Діти. Фото: depositphotos

Маленьким допитливим дітям завжди цікаво про все дізнатися і особливо спробувати. Це можуть бути шпильки, батарейки, монети і багато чого іншого. Протягом року в приймальне відділення "Охматдит" звертається близько півтисячі дітей зі скаргами на проковтування сторонніх предметів. Міністерство охорони здоров'я розповіло, що потрібно робити в таких випадках.

Що ковтають діти

  1. Кнопкоподібні літієві батарейки. Потрапляючи в травний тракт, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. З неї починає випливає електроліт, що призводить до важких опіків і виразок слизових оболонок.
  2. Дитячі конструктори, які містять багато маленьких потужних магнітів. Органи (шлунок, кишечник), які знаходяться між магнітами, піддаються впливу високого тиску - в результаті тяжіння магнітів один до одного. Після чого виникає порушення кровообігу в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. У такому випадку дитина буде мати потребу в складній операції.
  3. Гідрогелеві кульки для інтер'єру. Коли такі кульки потрапляють в шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об'ємі і призводити до кишкової непрохідності.
  4. Безоар - чужорідні тіла, що формуються при постійному ковтанні деяких речовин натурального або синтетичного походження, що поступово накопичуються в шлунку. Трихобезоари - коли дитина постійно ковтає своє або чуже волосся, яке з часом збирається в шлунку. Піксобезоары - виникають при постійному проковтуванні жувальної гумки або пластиліну. Великі безоари можуть викликати важкі ускладнення: кишкову непрохідність, виразки, перфорації, кровотечі. Щоб їх усунути - потрібне оперативне втручання.

Як уберегти дитину від ковтання сторонніх предметів

Не давати маленьким дітям іграшки, які не призначаються для їх віку, не залишати дрібні речі в зоні доступності для дитини, зберігати гроші в гаманцях, батарейки в ящиках, а прикраси у скриньках.

Батькам обов'язково потрібно звернутися до лікаря, якщо дитина проковтнула батарейку будь-якого розміру, магніти, будь-яке чужорідне тіло, що викликало блювоту, не можливість самостійно ковтати; будь-яке чужорідне тіло з гострою будовою.

Нагадаємо, раніше дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Померла 5-річна дитина, яку поранив поліцейський.

 

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