У МОЗ розповіли, що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

Маленьким допитливим дітям завжди цікаво про все дізнатися і особливо спробувати. Це можуть бути шпильки, батарейки, монети і багато чого іншого. Протягом року в приймальне відділення "Охматдит" звертається близько півтисячі дітей зі скаргами на проковтування сторонніх предметів. Міністерство охорони здоров'я розповіло, що потрібно робити в таких випадках.

Що ковтають діти

Кнопкоподібні літієві батарейки. Потрапляючи в травний тракт, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. З неї починає випливає електроліт, що призводить до важких опіків і виразок слизових оболонок. Дитячі конструктори, які містять багато маленьких потужних магнітів. Органи (шлунок, кишечник), які знаходяться між магнітами, піддаються впливу високого тиску - в результаті тяжіння магнітів один до одного. Після чого виникає порушення кровообігу в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. У такому випадку дитина буде мати потребу в складній операції. Гідрогелеві кульки для інтер'єру. Коли такі кульки потрапляють в шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об'ємі і призводити до кишкової непрохідності. Безоар - чужорідні тіла, що формуються при постійному ковтанні деяких речовин натурального або синтетичного походження, що поступово накопичуються в шлунку. Трихобезоари - коли дитина постійно ковтає своє або чуже волосся, яке з часом збирається в шлунку. Піксобезоары - виникають при постійному проковтуванні жувальної гумки або пластиліну. Великі безоари можуть викликати важкі ускладнення: кишкову непрохідність, виразки, перфорації, кровотечі. Щоб їх усунути - потрібне оперативне втручання.

Як уберегти дитину від ковтання сторонніх предметів

Не давати маленьким дітям іграшки, які не призначаються для їх віку, не залишати дрібні речі в зоні доступності для дитини, зберігати гроші в гаманцях, батарейки в ящиках, а прикраси у скриньках.

Батькам обов'язково потрібно звернутися до лікаря, якщо дитина проковтнула батарейку будь-якого розміру, магніти, будь-яке чужорідне тіло, що викликало блювоту, не можливість самостійно ковтати; будь-яке чужорідне тіло з гострою будовою.

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