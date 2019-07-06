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06 липня 2019, субота, 15:32 29
Силові структури 2019-07-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ видалила повідомлення про крадіжку бюджетних коштів віце-прем'єром

СБУ видалила повідомлення про крадіжку бюджетних коштів віце-прем'єром

Володимир Кістіон.
Володимир Кістіон.

З сайту і Facebook-сторінки Служби безпеки України зникли повідомлення про викриття злочинної схеми, організованої одним з віце-прем'єр-міністрів країни, що дозволяє чиновникам комунальних підприємств Вінницької області привласнювати державні гроші, повідомляє "Страна".

Інформація про те, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб, які надалі привласнювали бюджетні кошти, була опублікована в п'ятницю, 5 липня. Однак згодом повідомлення зникло з сайту і Facebook-сторінки СБУ.

Між тим, мова йшла про те, що призначені віце-прем'єром керівники викрадали державні гроші під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області. Вони вносили в акти виконаних робіт неправдиві дані про вартість робіт і послуг, ціни на матеріали і заробітну плату працівників, фіктивно оформлених на підприємствах.

Скріншот:Скріншот: "Страна"

У Службі безпеки України ім'я віце-прем'єра не називали. Проте родом з Вінниці в уряді тільки один віце-прем'єр - Володимир Кістіон - один з найближчих соратників прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У часи, коли Гройсман був мером Вінниці, Кістіон був у нього першим заступником.

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр Кістіон задекларував земділянки дружини і понад 700 тис. гривень доходів у 2018.

Тим часом ДБР запідозрило 20 детективів НАБУ у привласненні 38 млн гривень зарплати.

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