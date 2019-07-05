Вице-премьер министра заподозрили в присвоению бюджетных денег в Винницкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Фамилия вице-премьера не указывается.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, подозреваемые вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд санкционированных следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты.

Также прокуратура сообщила о подозрении заместителю мэра Черкасс и заместителю начальника одного из департаментов Черкасского городского совета в присвоении 3 млн гривен государственных средств.