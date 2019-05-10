ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по факту незаконного назначения 21 детектива в Национальное антикоррупционное бюро и возможное присвоение в период 2015-2018 годом 38 млн гривен выплаченной им зарплаты.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

"В производстве первого следственного отдела управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований находится уголовное производство по факту незаконного, без проведения конкурса, назначения в второе подразделение детективов НАБУ ориентировочно 21 человека, в результате чего в период 2015-2018 годов им безосновательно за счет заработной платы выплачено около 38 млн гривен", - говорится в материалах суда.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования у следствия возникла необходимость в получении у компетентного органа - Пенсионного фонда Украины, документов в отношении сотрудников НАБУ, в том числе второго подразделения детективов, и осуществления им начислений на протяжении 2015 - 2018 годов, которые содержат информацию о получении ими заработной платы.

Однако 5 апреля Печерский районный суд Киева отказал ГБР в таком доступе.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава студенческого самоуправления присвоил почти 2 млн грн, ему грозит 12 лет тюрьмы.

Тем временем, 4 полицейских с Киевской области подозревают в присвоении 12 млн грн госсредств.

Также прокуратура сообщила о подозрении заместителю мэра Черкасс и заместителю начальника одного из департаментов Черкасского городского совета в присвоении 3 млн гривен государственных средств.