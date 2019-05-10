подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 мая 2019, пятница, 06:00 2464
Политика 2019-05-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты

ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты

ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по факту незаконного назначения 21 детектива в Национальное антикоррупционное бюро и возможное присвоение в период 2015-2018 годом 38 млн гривен выплаченной им зарплаты.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

"В производстве первого следственного отдела управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований находится уголовное производство по факту незаконного, без проведения конкурса, назначения в второе подразделение детективов НАБУ ориентировочно 21 человека, в результате чего в период 2015-2018 годов им безосновательно за счет заработной платы выплачено около 38 млн гривен", - говорится в материалах суда.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования у следствия возникла необходимость в получении у компетентного органа - Пенсионного фонда Украины, документов в отношении сотрудников НАБУ, в том числе второго подразделения детективов, и осуществления им начислений на протяжении 2015 - 2018 годов, которые содержат информацию о получении ими заработной платы.

Однако 5 апреля Печерский районный суд Киева отказал ГБР в таком доступе.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава студенческого самоуправления присвоил почти 2 млн грн, ему грозит 12 лет тюрьмы.

Тем временем, 4 полицейских с Киевской области подозревают в присвоении 12 млн грн госсредств.

Также прокуратура сообщила о подозрении заместителю мэра Черкасс и заместителю начальника одного из департаментов Черкасского городского совета в присвоении 3 млн гривен государственных средств.

Больше новостей о: присвоение НАБУ ГБР

Архив
Новости
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
В США поддержка импичмента Тампу растет: идею поддерживают 45% американцев 08:59
Во Львове цены на квартиры выше, чем в Киеве: тенденции на рынке жилья в Украине 08:31
В День победы над нацизмом боевики в зоне ООС ранили украинского военного 08:05
День матери-2019: когда украинцы отметят праздник 06:15
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
В Ирпене закрывают старшие классы в школе, городские власти опровергают 11:00 Дополнено
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
больше новостей
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok