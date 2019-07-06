Курс долара і ціни зростуть: експерти дали прогноз на третій квартал 2019

З'явився новий консенсус-прогноз головних економічних показників в країні на III квартал. На цей раз фахівці одностайні, ніж у прогнозах на II квартал. Свій варіант розвитку подій представили голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, незалежний економіст Іван Нікітченко і експерт ФАО по Європі та Центральній Азії Сергій Петруха.

Як пише "Сьогодні", всі експерти, крім Забловського, обіцяють річне зростання цін 1-1,5% через традиційну дефляцію. А ось Забловський очікує, що інфляцію прискорять (до 9% з початку року) два чинники: зростання цін на компослуги вже в серпні-вересні і можливадевальвація гривні вже до кінця літа, як було рік тому. Стосовно середньої зарплати, то, на думку Шевчишина, вона стабілізується на 10 600.

"Явних ознак прискорення або гальмування не спостерігається, – аргументував він.

Забловський оцінює рівень середньої зарплати як 10 500 грн:

"Збільшення пов'язане з індексацією зарплат в корпоративному і державному секторі, а також необхідністю утримувати персонал на тлі відтоку кадрів за кордон".ая уже к концу лета, как было год назад. Что касается средней зарплаты, то, по мнению Шевчишина, она стабилизируется на 10 600 грн.

Нікітченко вважає інакше:

"Може бути і більше 11 000 грн за рахунок сезонних заробітків, також в липні ще платитимуть партії залученим людям під вибори (штаби, агітатори та ін.), плюс з боку бізнесу треба утримувати робочу силу, що змушує підвищувати оплату".

Всі експерти схиляються до того, що середній курс долара в III кварталі буде 27 грн/дол через жорстку монетарну політику Нацбанку. Але, на думку Шевчишина, на гривню тиснутимуть дефіцит зовнішньоторговельного балансу, високе боргове навантаження, ризики відтоку капіталу після початку зниження облікової ставки і падіння прибутковості держоблігацій. Забловський впевнений, що курс гривні до долара наприкінці вересня становитиме 27,5 грн через настання нового політсезону і, як наслідок, посилення спекулятивних настроїв на міжбанку. Держборг зменшиться, оскільки, нагадав Петруха, на вересень 2019 року припадає пік виплат за держборгом – єврооблігації, МВФ, ОВДП, всього на 2,5 млрд доларів. А Нікітченко додав, що ми просто не встигнемо до кінця кварталу отримати нові транші від МВФ, навіть якщо Україна про них попросить після виборів.

Бензин трохи зросте в ціні. Середня ціна становитиме 30,5 грн/л з можливим зростанням 31 грн/л до кінця періоду.

"В умовах м'якої девальвації і стабілізації цін на нафту марки Brent на рівні 65-70 доларів за барель вартість бензину може становити 31 грн/л до кінця кварталу, – уточнив Шевчишин. – Газ, за імпортом – 235 доларів за 1000 куб. м, так як на ринку газу спостерігається тривале зниження цін, яке повинно завершитися в III кварталі у зв'язку з початком закупівлі газу до сховищ".

А ось Петруха сподівається на політичний фактор в ціні газу:

"Спрацює популістський ефект від політичних сил для її зменшення в короткостроковій перспективі, тобто після парламентських виборів".

Експерти кажуть про традиційне сезонне зростання попиту на робочі руки, але оцінюють його по-різному. Шевчишин і Петруха бачать зростання на 1-1,5% (25-35 тис. нових робочих місць), або до 8,5-8,6% від кількості працездатних.

"Це сезонні сільгоспроботи, будівництво, сфера сервісу, перш за все в курортних регіонах, – пояснив Петруха. – Дестабілізуючим фактором може стати нижчий, ніж минулого року, рівень здачі ЗНО, через що випускники втратять шанси на вступ до вищих навчальних закладів, поповнивши лави безробітних.

Цей фактор має на увазі і Забловський, оцінюючи зниження кількості незайнятих всього на піввідсотка – до 9,1%.

Реальні показники в II кварталі вийшли близькими до прогнозних, за винятком курсу долара і зростання безробіття. Так експерти точно визначили ціну бензину, величину інфляції, розмір держборгу. Близькою до розрахункової виявилася ціна газу (її завищили на 7%), а ось щодо зарплат і курсу долара реальність вийшла оптимістичніше, ніж прогноз: зростання заробітків на "зайві" 250 грн (+2% до розрахунків), а курс на 70 коп. (-2,7%) нижче очікуваного. "Підвели" експертів лише безробітні: замість 8,5% їх виявилося аж 9,6%.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб на 86 гривень і становить 2 007 гривень замість 1 921 гривні.

З 1 липня в Україні зросли пенсії до 2 тис. гривень для жінок з трудовим стажем понад 30 років і чоловіків зі стажем понад 35 років.