Ніч на Івана Купала-2019: традиції та народні прикмети

Вже сьогодні пройде чарівна Купальська ніч, в яку прийнято ворожити і дотримуватися низки інших традицій. Про те, які обряди та традиції існують в ніч на Івана Купала, розкажуть Українські Новини.

Свято Івана Купала християнське, оскільки у нього вшановується народження Іоана Хрестителя, великого святого, проте одночасно з цим день має язичницьке коріння і видозмінені з давнини традиції. Раніше колоритне свято відзначалося в день літнього сонцестояння, що пройшло в 2019 році 21 червня.

Однією з головних і найбільш відомих Купальських традицій вважаються стрибки через багаття. Сам по собі вогонь в християнстві символізує очищення, а з часів язичництва він завжди був символом сонця.

Вважається, що вогонь повинен горіти всю Купальську ніч, до самого народження Івана. Процес підпалювання багаття називають "народженням сонця". За звичаєм, чотири учасника (4 пори року) стають квадратом і одночасно підходять до місця розпалювання.

Стрибати через багаття прийнято тричі як хлопцям, так і дівчатам. Часто стрибають і в парах.

Увечері дівчата ворожать на судженого, але по-особливому – спускають на воду вінки. При цьому квіти, заплетені в сам вінок, мають своє значення. Спущені на воду вінки дістають хлопці – чий вінок дістануть, тієї і суджений. Часто звичай виконується за домовленістю між парою.

Головна Купальська легенда свідчить, що той, хто знайде міфічну Квітку Папороті, отримає бажане – це може бути як багатство, так і любов, тому на його пошуки в ліс часто вирушали парами.

Ця квітка розквітає лише раз у році – в ніч на Івана Купала – і знайти її вкрай важко. Крім того, не тільки люди шукають магічну квітка, але і нечисті сили, які всіляко намагаються перешкодити людині, відволікаючи і насилаючи видіння. А знайшовши цвіт, його потрібно було сховати в мізинець, серце або під капелюх.

Через ці злі сили господарі воліли не спати, адже вночі ті могли зашкодити худобі, врожаю або навіть оселитися в будинку. Для захисту під дах засовували лопухи, яких бояться нечисті.

Засобами захисту також виступала полин, осикові гілки, крейдяна лінія біля воріт і сокира, покладена гострим лезом догори. Дівчата в цей день носили часник за поясом.

Все це супроводжувалось піснями та танцями у молодих компаніях до самого світанку. Під час нього всі збираються на пагорбі або гірці, щоб зустріти сонце. Після чого йдуть вмиватися, адже вода – символ чистоти і очищення. Воду в колодезях на Купала вважають цілющою, тому намагаються набрати побільше. Те ж стосувалося і роси.

Прикмети:

якщо при стрибках через багаття юнак стрибнув вище за всіх – його сім'ю чекає хороший врожай, а якщо ж втрапить у полум'я – чекай біди;

якщо на Іванів день піде дощ, то і літо буде спекотним і посушливим;

якщо вночі небо буде всипане зірками, а вранці багато роси, то буде хороший урожай овочів.

Як сообащли Українські Новини, у Києві пройдуть заходи, де можна дотриматися Купальських традицій і добре провести вихідні.

Раніше відсвяткували Трійцю.