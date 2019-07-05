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05 липня 2019, пʼятниця, 22:34 16
Політика 2019-07-06T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Президента Зеленського заявили, що у Мендель немає авто і іменних номерів

У Президента Зеленського заявили, що у Мендель немає авто і іменних номерів

Офіс Президента заперечує наявність у спікера Володимира Зеленського Юлії Мендель автомобіля і іменних номерів Mendel.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар "Зе!Команди" Ірина Побєдоносцева.

"Немає у неї машини, ні з номерами Мендель ні з іншими", - заявила вона.

Інших подробиць вона не повідомила.

Таким чином Офіс Президента прокоментував поширювану в Facebook інформацію щодо наявності у Мендель авто з іменними номерами.

Як повідомляли Українські, а тим часом, спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення під час допиту у ГПУ.

Раніше Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

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