У Президента Зеленського заявили, що у Мендель немає авто і іменних номерів

Офіс Президента заперечує наявність у спікера Володимира Зеленського Юлії Мендель автомобіля і іменних номерів Mendel.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар "Зе!Команди" Ірина Побєдоносцева.

"Немає у неї машини, ні з номерами Мендель ні з іншими", - заявила вона.

Інших подробиць вона не повідомила.

Таким чином Офіс Президента прокоментував поширювану в Facebook інформацію щодо наявності у Мендель авто з іменними номерами.

Як повідомляли Українські, а тим часом, спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення під час допиту у ГПУ.

Раніше Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.