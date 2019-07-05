У Президента Зеленського заявили, що у Мендель немає авто і іменних номерів

Офіс Президента заперечує наявність у спікера Володимира Зеленського Юлії Мендель автомобіля і іменних номерів Mendel.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-секретар "Зе!Команди" Ірина Побєдоносцева.\r\n"Немає у неї машини, ні з номерами Мендель ні з іншими", - заявила вона.\r\nІнших подробиць вона не повідомила.\r\nТаким чином Офіс Президента прокоментував поширювану в Facebook інформацію щодо наявності у Мендель авто з іменними номерами.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські, а тим часом, спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення під час допиту у ГПУ.\r\nРаніше Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.