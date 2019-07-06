На початку липня бензин на заправках подешевшав

У понеділок-п'ятницю, 1-5 липня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 2,26-2,35% до 28,28-29,39 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 2,35% з 28,96 до 28,28 гривень за літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 2,26% з 30,07 до 29,39 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - зросли на 1,07% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 підвищилися на 1,03% до 29,09 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин 1-5 червня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 5 липня\r\nСередня ціна на 1 липня\r\n5 липня в % на 1 липня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n28,28\r\n28,96\r\n97,65\r\n\r\n\r\nА-95\r\n29,39\r\n30,07\r\n97,74\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Володимира Зеленського просили знизити роздрібні ціни на дизель через падіння оптових цін.\r\nНа початку травня, на заправках України ціни на дизпаливо і бензин зросли.\r\nРаніше ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.