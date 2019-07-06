На початку липня бензин на заправках подешевшав

У понеділок-п'ятницю, 1-5 липня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 2,26-2,35% до 28,28-29,39 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 2,35% з 28,96 до 28,28 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 2,26% з 30,07 до 29,39 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - зросли на 1,07% з 27,98 гривень/літр, на А-95 підвищилися на 1,03% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 1-5 червня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 5 липня Середня ціна на 1 липня 5 липня в % на 1 липня А-76/80 — — — А-92 28,28 28,96 97,65 А-95 29,39 30,07 97,74

Як повідомляли Українські Новини, у Володимира Зеленського просили знизити роздрібні ціни на дизель через падіння оптових цін.

На початку травня, на заправках України ціни на дизпаливо і бензин зросли.

Раніше ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.