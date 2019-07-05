МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні

Міжнародний валютний фонд має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після позачергових виборів Верховної Ради і можливого призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, знайоме з результатами останніх переговорів представників України і МВФ.

"Якщо говорити про відновлення переговорів, то за останніми даними місію (МВФ) в Києві можна чекати в другій половині вересня, після проведення виборів (в кінці липня)", - сказав він.

В кінці травня поточного року місія МВФ покинула Україну і заявила, що готова повернутися після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.