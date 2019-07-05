підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 18:04 14
Економіка 2019-07-05T18:07:23+03:00
Українські Новини
МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні

МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні

МВФ. Фото: bbc.com
МВФ. Фото: bbc.com

Міжнародний валютний фонд має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після позачергових виборів Верховної Ради і можливого призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, знайоме з результатами останніх переговорів представників України і МВФ.

"Якщо говорити про відновлення переговорів, то за останніми даними місію (МВФ) в Києві можна чекати в другій половині вересня, після проведення виборів (в кінці липня)", - сказав він.

В кінці травня поточного року місія МВФ покинула Україну і заявила, що готова повернутися після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду покинула Україну і готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради і призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Раніше Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

Більше новин про: МВФ Переговори з МВФ

Архів
Новини
Рахункова палата хоче з допомогою правоохоронців пробитися на перевірку в "Нафтогаз" 18:19
МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні 18:04
МОЗ передумало проводити тендер розширення Інституту раку за 2,5 млрд гривень 17:58
"Платформа" Бойко погрожує ЦВК відставкою за ігнорування рішення суду щодо повторного жеребкування 17:58
Пасажиропотік аеропорту Ярославського за 1-е півріччя збільшився на чверть 17:36
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok