підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський перейшов на російську, підписав підписаний указ і виправдав губернатора за брата в ДНР
05 липня 2019, пʼятниця, 17:33 24
Політика 2019-07-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський перейшов на російську, підписав підписаний указ і виправдав губернатора за брата в ДНР

Зеленський перейшов на російську, підписав підписаний указ і виправдав губернатора за брата в ДНР

Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook

В ході візиту в Краматорськ Володимир Зеленський знову перейшов на російську мову підписав вже оприлюднений сайтом Президента указ та прокоментував родинні зв'язки новопризначеного ним голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Стосунки Кириленка з братом із самопроголошеної "Донецької народної республіки" Зеленський прокоментував в ході представлення нового губернатора, передають Українські Новини.

"Я бачив величезну кількість інформації з приводу того, що брат Паші працює в ДНР, служить і так далі. Я розумію, що йому незручно про це говорити. Давайте я скажу. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми повинні про це пам'ятати. Природно, у Паші там сім'я: там його батьки, брат. Ми всі розуміємо, який зараз час. Батьки там живуть, вони вважають себе українцями, нікуди не хочуть переїжджати. Паша їм пропонував. Це їх вибір. А що стосується брата - для Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість сказати. З братом людина не розмовляє через політичні розбіжності. Сам Паша покинув цю територію, знаходиться і працює в Україні", - сказав він.

Перед тим як представити Кириленка, Зеленський підписав указ про його призначення головою Донецької ОДА, хоча відповідний документ був оприлюднений на сайті Президента ще три години тому.

Виступав Зеленський в Краматорську навмисно російською мовою.

"Я хотів би почати з того, що в останні роки є багато розмов, що нібито на Донбасі не дозволяють розмовляти російською мовою. Починають говорити, що утискають російську мову. Хтось навіть каже, що необхідно їхати на танках, щоб захищати всіх. Тому щоб не було більше ніяких маніпуляцій з цього приводу, якщо ви не проти, я продовжу російською мовою", - сказав Президент українською і перейшов на російську мову.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський розкрив своє бачення мовного питання в Україні.

У свою чергу глава офісу Президента Зеленського Андрій Богдан за надання російській на Донбасі статусу регіональної.

Водночас Дмитро Разумков, лідер партії Зеленського "Слуга народу", проти захисту російської мови в Україні на танках.

Більше новин про: Володимир Зеленський російська мова Мовне питання Донецька ОДА Павло Кириленко

Архів
Новини
Рахункова палата хоче з допомогою правоохоронців пробитися на перевірку в "Нафтогаз" 18:19
МВФ може продовжити переговори з Україною у вересні 18:04
МОЗ передумало проводити тендер розширення Інституту раку за 2,5 млрд гривень 17:58
"Платформа" Бойко погрожує ЦВК відставкою за ігнорування рішення суду щодо повторного жеребкування 17:58
Пасажиропотік аеропорту Ярославського за 1-е півріччя збільшився на чверть 17:36
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok