Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у своїй промові, говорячи про війну на Донбасі і жителів окупованих територій, перейшов на російську мову.

Про це він сказав на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.

У свою чергу Ляшко вигукнув, що вони розуміють українську мову.

"Дякую, що продовжуєте ділити людей, пан Ляшко. Тому що українець - це не в паспорті, українець - це тут, у серці", - сказав Президент.

Відповідь Зеленського про поділ людей викликала оплески в залі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.

Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.

Українські Новини ведуть онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.