Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у своїй промові, говорячи про війну на Донбасі і жителів окупованих територій, перейшов на російську мову.\r\nПро це він сказав на урочистому засіданні з нагоди інавгурації у Верховній Раді, передають Українські Новини.\r\nУ свою чергу Ляшко вигукнув, що вони розуміють українську мову.\r\n"Дякую, що продовжуєте ділити людей, пан Ляшко. Тому що українець - це не в паспорті, українець - це тут, у серці", - сказав Президент.\r\nВідповідь Зеленського про поділ людей викликала оплески в залі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.\r\nЗеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.\r\nУкраїнські Новини ведуть онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.