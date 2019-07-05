Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця і призначив на неї Павла Кириленка.

Про це йдеться в указах №481 та №482 від 5 липня, передають Українські Новини.

Куць звільнений у зв'язку із завершенням терміну повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.

Кириленко раніше був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Зеленський відвідав Краматорськ, щоб представити нового губернатора Донецької області.

Крім того, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.