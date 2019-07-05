Зеленський призначив донецьким губернатором Кириленка замість Куця

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця і призначив на неї Павла Кириленка.\r\nПро це йдеться в указах №481 та №482 від 5 липня, передають Українські Новини.\r\nКуць звільнений у зв'язку із завершенням терміну повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.\r\nКириленко раніше був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні Зеленський відвідав Краматорськ, щоб представити нового губернатора Донецької області.\r\nКрім того, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.