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05 липня 2019, пʼятниця, 16:41 32
Життя 2019-07-05T18:45:03+03:00
Українські Новини
Завтра Україну накриють дощі, грози і шквали, місцями похолодає до +9

Завтра Україну накриють дощі, грози і шквали, місцями похолодає до +9

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

6 липня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

На курортах карпатського регіону:

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+24 градуси.

У Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, в Луганській і Донецькій областях подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, в Приазов'ї подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +17..+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

5 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі негода повалила півсотні дерев: опубліковано фото наслідків грози.

Тим часом, синоптик попередила про складну погоду на тиждень.

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