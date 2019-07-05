Завтра Україну накриють дощі, грози і шквали, місцями похолодає до +9

6 липня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+26 градусів.\r\nУ Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.\r\nНа курортах карпатського регіону:\r\nУ Моршині без істотних опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці без істотних опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+24 градуси.\r\nУ Сваляві вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, в Луганській і Донецькій областях подекуди шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, в Приазов'ї подекуди шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +17..+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n5 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі негода повалила півсотні дерев: опубліковано фото наслідків грози.\r\nТим часом, синоптик попередила про складну погоду на тиждень.