В Одессе непогода повалила полсотни деревьев: опубликованы фото последствий грозы

Сегодня, 4 июля, в Одессе ликвидируют последствия серьезной непогоды, которая повалила 53 дерева и более 40 крупных веток. Об этом сообщает Думская.

Так, сообщается, что по нескольким адресам деревья повредили здания. Серьезно пострадала кровля дома №36 на улице Пастера. Ветка акации пробила крышу дома и на Мельницкой, 11.

Отмечается, что ремонтные работы будут выполнены за счет ЖКС. Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Поваленные деревья в Одессе. Фото: Думская

"В первую очередь работники коммунальных служб освобождали от обрушившихся деревьев дороги, автомагистрали, пешеходные дорожки, а также убирали деревья, которые преграждали проезды к социально значимым объектам. В работах участвует более 400 сотрудников коммунальных предприятий. Задействована спецтехника: краны, вышки и мусоровозы", — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Как сообщали Українські Новини, ситуация в Кривом Роге стабилизируется: населению вернули воду и электричество.

Тем временем, из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети.